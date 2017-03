Real Madrid zonder Bale, Morata en Ronaldo naar Eibar

De Madrilenen verspeelden woensdagavond de koppositie in La Liga door een 3-3 gelijkspel tegen Las Palmas. Bale liep in dat duel tegen een rode kaart op en is voor twee duels geschorst. Cristiano Ronaldo had in dat duel een tik op zijn enkel gekregen, want hij trainde vandaag uit voorzorg niet mee. ,,Het is belangrijk dat onze spelers fit zijn, dus ik neem zeker geen risico met Ronaldo'', aldus trainer Zinedine Zidane. Eibar, het kleine clubje uit Baskenland, doet het verrassend goed met de huidige zevende plaats in La Liga.



FC Barcelona krijgt morgenavond bezoek van Celta de Vigo. De voorsprong voor de ploeg van Luis Enrique bedraagt één punt, al hebben de Catalanen wel een duel meer gespeeld. Real Madrid heeft nog een inhaalduel bij Celta de Vigo tegoed.