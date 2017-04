Real met sterke overwinning bij Deportivo weer langszij bij Barça

Real kwam vliegend uit de startblokken, al na 53 seconden lag de bal in het net. Morata kwam één op één met doelman Lux en ramde de bal in het doel. Binnen het kwartier was de 0-2 ook al een feit, via de voet van James Rodríguez. Na een sterke uitbraak leek hij Real al op rozen te zetten.



De Madrilenen lieten het vervolgens, mede door het sterke optreden van Depor-doelman Lux, na de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Hierdoor kreeg Deportivo steeds meer kansen. In de 34ste minuut was het dan ook raak voor de thuisploeg, toen ex-Vitessenaar Gaël Kakuta het overzicht goed bewaarde. Hij legde de bal slim af op Florin Andone, die de bal tegen het net knalde. Maar dit doelpunt mocht niet baten. Vlak voor rust was het dan toch weer raak voor Real, toen Lucas Vázquez de bal binnen schoof.