Real ook zonder sterren ruim langs Sevilla

De doelpunten kwamen op naam van James Rodríguez (twee) en Raphaël Varane. De return in de achtste finales is volgende week in Sevilla.

Real Madrid, met Zinedine Zidane nu precies een jaar als hoofdtrainer op de bank, is nu 38 wedstrijden op rij (in alle competities) ongeslagen. Het record in Spanje staat op naam van Barcelona, dat tussen oktober 2015 en maart 2016 in 39 opeenvolgende duels zonder nederlaag bleef. Real Madrid speelt zaterdag voor eigen publiek de competitiewedstrijd tegen laagvlieger Granada.