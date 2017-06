Recordaantal bezoekers in Bundesliga

In totaal bezochten 19.049.362 mensen de wedstrijden in de twee hoogste klassen in het seizoen 2016-2017. Dat is een stijging van 1,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de Bundesliga zaten per wedstrijd gemiddeld 40.693 mensen op de tribune. In 91 procent van de duels was het stadion uitverkocht.