Rekik wederom in elftal van teleurstellingen van L'Equipe

Rekik is onderdeel van een elftal spelers dat door L'Equipe, de toonaangevende sportkrant van Frankrijk, is geselecteerd vanwege hun teleurstellende prestaties in de eerste seizoenshelft. Rekik behaalde in de negen wedstrijden die hij dit seizoen speelde een gemiddeld cijfer van 4,29. Daarmee is hij één van de slechts beoordeelde spelers in de Ligue 1. ,,Door zijn bijnaam 'Animal' waren de verwachtingen bij zijn komst hooggespannen, maar Rekik heeft dit in anderhalf jaar nog niet kunnen waarmaken. Hij is het slachtoffer van zijn traagheid, waardoor aanvallers hem vaak in de rug weten te kloppen. Zijn optreden tegen AS Monaco (4-0) heeft hem weinig goeds gedaan."



Rekik speelde vorig seizoen 24 wedstrijden in de Ligue 1. Dit seizoen kwam hij tot 702 minuten in 9 duels. Olympique Marseille staat op een zesde plek in de Ligue 1. Rekik is niet de enige speler van L'OM die in het deceptie-team van L'Equipe staat. Ook Lassana Diarra, Henri Bedimo en Rémy Cabella behoren tot deze elf, net als zomeraankopen Grzegorz Krychowiak, Hatem Ben Arfa en Jesé van Paris Saint-Germain. Geoffrey Jourdren (Montpellier), Nicolas Nkoulou (Olympique Lyon), Jérémy Toulalan en Jérémy Ménez (beiden Bordeaux) maken het elftal compleet.