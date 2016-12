Rijkaard: Ik ga nooit meer als trainer aan de slag

Clubs hoeven Frank Rijkaard niet meer te bellen met de vraag of hij trainer wil worden. De voormalig bondscoach, 54 jaar inmiddels, zegt in een interview in De Telegraaf dat als hij terugkeert in de voetbalwereld, dat zal zijn in een andere functie dan hoofdcoach.