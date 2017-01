Robben begint volledig fit aan tweede seizoenshelft

Winters weer verrast CSKA op 'warm' Spaans trainingskamp

15:34 CSKA dacht het winterse Moskou te verlaten voor een zonnig trainingskamp in Dehesa de Campoamor, dat in het zuidoosten van Spanje ligt. Eenmaal aangekomen in de badplaats vlakbij Murcia bleek ook Spanje te zijn getroffen door de winterse omstandigheden.