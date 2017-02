‘Robben en ik hebben maar een halve seconde nodig om elkaar te vinden’

,,Tussen mij en Arjen Robben liep het in het begin wat moeizaam’’, aldus de spits. ,,Het was wennen, daar ben ik eerlijk in. De afstemming klopte nog niet helemaal, onze manieren van spelen verschilden. Maar moet je nu eens kijken.’’

Waar de Duitse boulevardkrant Bild destijds nog groot uitpakte met de sluimerende onmin tussen Robben en Lewandowski, is er nu niets dan lof. De Nederlander en de Pool vinden elkaar ondertussen blindelings, veelvuldig combinerend, en met resultaat bovendien: Lewandowski heeft alweer veertien keer gescoord in de Bundesliga, Robben zes keer. Trainer Carlo Ancelotti roemde de ‘tandem’ uitgebreid.

,,Arjen is een geweldige voetballer en een prettig mens’’, zegt Lewandowski over zijn Nederlandse teamgenoot. ,,Inmiddels hebben we in het veld aan één oogcontact of een halve seconde genoeg om elkaar te vinden. Dat is heerlijk spelen. Hij weet wat ik wil, en andersom.’’