Robben hervat groepstraining in München

Kuipers naar Manchester in Champions League

13:27 Scheidsrechter Björn Kuipers heeft dinsdag in de Champions League de leiding over de groepswedstrijd tussen Manchester City en Borussia Mönchengladbach. De 43-jarige arbiter uit Oldenzaal fluit in het Etihad-stadion van Manchester zijn veertigste wedstrijd in het belangrijkste Europese bekertoernooi.