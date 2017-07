Robben net op tijd speelklaar voor het nieuwe seizoen

FC Basel-captain Delgado (34) stopt per direct: Ik ben mentaal en fysiek te moe

20:30 De Argentijnse spelmaker Matias Delgado (34) heeft per direct een punt achter zijn profloopbaan gezet. De aanvoerder van FC Basel had nog een jaar contract bij de Zwitserse topclub, maar besloot aan de start van het seizoen dat het genoeg was geweest. ,,Ik ben mentaal en fysiek te moe om nog verder te spelen."