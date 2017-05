Robben over pensioen Lahm: Hij is een voorbeeld voor de club

Lahm neemt aan het einde van dit seizoen afscheid als voetballer. Dat doet hij sinds afgelopen zaterdag als recordhouder als het gaat om landstitels. De 33-jarige voetballer werd zaterdag voor de negende keer kampioen met Bayern. ,,Hij heeft een waanzinnig grote carrière gehad'', beaamt Robben. ,,Hij heeft alles gewonnen wat hij kon winnen, landstitels, Champions League en werd wereldkampioen. Hij is jarenlang aanvoerder geweest en is echt een voorbeeld voor de club.''

Robben keek ook even terug op zijn eigen seizoen en was vooral tevreden dat hij zo fit is gebleven. ,,Aan het begin van het seizoen kwam ik terug van een blessure en toen kreeg ik er meteen nog een. Daarna is het eigenlijk goed gegaan. Ik voel me goed en sterk en hoop dat door te trekken. Dat ik er nog zo voor kon gaan tijdens de verlenging bij Real Madrid, verraste me ook. Maar ik doe er ook veel voor om fit te blijven.''