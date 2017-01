Robben slaat bizar aanbod uit China af

,,Het gaat om zulke astronomische bedragen, daarmee dwingen ze je om er in ieder geval over na te denken. Maar op het moment dat je naar China gaat, weet je dat je voetbalcarrière ten einde is'', aldus Robben. ,,Ik voel me goed. Ik wil op dit hoge niveau blijven voetballen en het liefst zo lang mogelijk.''

Volgens Robben kon hij in China een veelvoud verdienen van wat hij nu opstrijkt. ,,In China is het mijn huidige salaris, maar dan maal vier, vijf of zes. Maar geld is nooit mijn drijfveer geweest in mijn loopbaan.''

Robben sluit echter niet helemaal uit dat hij ooit naar China gaat. ,,Zeg nooit nooit. Spelers van boven de dertig, die nog zo'n slag kunnen slaan, dat begrijp ik. Ze kunnen daar nog even heel veel geld verdienen.''