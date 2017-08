'Robben verlaat training met probleem aan bovenbeen'

Raakt Müller hier zwaar geblesseerd bij juichen na goal?

17:08 Voor Nicolai Müller was de eerste competitiewedstrijd in Duitsland binnen een kwartiertje voltooid verleden tijd. De middenvelder van HSV opende de score tegen FC Augsburg, maar raakte bij zijn vreugdesprong na zijn goal dusdanig geblesseerd dat hij luttele minuten later moest worden gewisseld.