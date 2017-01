Robben verlengt contract bij Bayern

,,Ik ben heel blij dat ik nog een jaar bij Bayern ga spelen'', zei Robben. ,,München is voor mij en mijn familie een tweede thuis geworden. Ik wil graag op topniveau blijven voetballen en zo veel mogelijk prijzen pakken.'' Bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge zei trots te zijn dat Robben nog zeker een jaar blijft. ,,Arjen is op zijn positie een van de beste spelers ter wereld. Hij speelt al bijna acht jaar in München en is in die tijd een belangrijk onderdeel van onze club geworden.''

De huidige verbintenis van Robben in München zou komende zomer aflopen. ,,Op eigen verzoek is zijn contract met één jaar verlengd. Arjen wil het per jaar bekijken'', vertelde zijn vader en zaakwaarnemer Hans Robben. De vleugelspits zelf zei onlangs graag nog een tijdje op topniveau actief te blijven. ,,Omdat ik nog steeds geniet op het veld en met plezier voetbal. Wat de toekomst brengt na Bayern, laat ik open. Het kan China worden, of Amerika, Australië of Nederland. Maar ook niets. We zien het wel.''