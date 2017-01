Robben: Vertrek bij Real moeilijkste beslissing uit carrière

De Oranje-international wilde zich graag bewijzen in de Spaanse hoofdstad. Alleen kreeg hij die kans niet meer. En dat betreurt hij nog altijd.



In de zomer van 2009 haalde de Koninklijke heel wat miljoenen boven om onder andere Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Kaká binnen te halen en dus moesten andere dure spelers als Arjen Robben vertrekken. ,,Ze kwamen allemaal op hetzelfde moment naar Real voor ik weet niet wat voor een gekke bedragen", vertelt Arjen Robben aan FOX Sports.



,,Toen werd mij in een gesprek gezegd dat ze aan mij nog wat konden verdienen. Mijn reactie was simpel: ze kunnen mij wel weg willen, maar ik ga hier niet weg. Ik denk dat ik toen mijn beste voorbereiding ooit heb gespeeld, maar ik kreeg gewoon mijn kans niet. Dan moet je voor jezelf een beslissing nemen. Ik kwam in contact met Bayern, maar het was toen wel zwaar om de knoop door te hakken. Als ik zo terugblik op die periode, is dat de moeilijkste beslissing uit mijn carrière geweest."