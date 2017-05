Roma blijft op tweede plaats na ruime zege bij Milan

Zonder de geschorste Kevin Strootman kwam Roma dankzij Edin Dzeko al na acht minuten spelen op voorsprong. De Bosniër sloeg 20 minuten later opnieuw toe. Mario Pasalic bracht Milan een kwartier voor het einde nog wel terug in de wedstrijd, maar Stephan El Shaarawy deed drie minuten later zijn oude ploeg de das om. Daniele De Rossi bepaalde vanaf de stip de eindstand op 1-4.