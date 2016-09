Ronald Koeman ziet Everton niet als het 'nieuwe Leicester'

José Mourinho schuift zwartepiet naar Luke Shaw

17:13 Overal waar hij werkt, gaat José Mourinho als een olifant door de porseleinkast. De botsingen met (top)spelers zijn niet meer te tellen. Van Adrian Mutu tot Iker Casillas en van Eden Hazard tot Mario Balotelli; stuk voor stuk kregen ze van The Special One publiekelijk onderuit uit de zak of werden domweg verbannen. De volgende op de zwarte lijst van 'Mou' is Luke Shaw, die gisteren de schuld kreeg van twee nederlagen van United.