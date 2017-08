'Ronaldo nu net zo fit als bij CL-finale met Juve'

Cristiano Ronaldo is in staat een volledig wedstrijd te spelen en is zelfs zo 'scherp' als hij was in de gewonnen finale van de Champions League tegen Juventus, eind vorig seizoen. Dat zei Real Madrids' coach Zinédine Zidane vandaag, in een vooruitblik op de ontmoeting om de internationale Supercup tegen Manchester United.