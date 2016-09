Rooney is discussie zat: Ik ben blij waar ik speel

Na afloop van het duel uitte hij tegenover Sky Sports zijn onvrede over de hele discussie. ,,Er wordt te veel van gemaakt. Luister, ik speel op het veld voor Engeland. Ik ben aanvoerder van het team en voel dat ik het goed deed in die rol", was het antwoord van de 116-voudig international.



,,Het is nieuws voor een heleboel mensen, maar het moet alleen gaan over het team en of we winnen. Ik speelde in die rol en heb ons geholpen om te winnen. Dat heb ik mijn hele carrière gedaan en opeens is het groot nieuws. Het is geen groot ding en ik denk dat er een overreactie is. Ik ben blij waar ik speel en ik denk dat ik dat goed doe."



'Hij speelde waar hij wilde'

Volgens bondscoach Sam Allardyce deed Roony het goed op het middenveld, zo zei hij tegen de BBC. ,,Hij speelde waar hij wilde. Dat deed hij wel wat dieper dan ik had verwacht, maar ik ben blij met zijn presaties."



,,Het is verder niet aan miij om te zeggen waar Rooney moet spelen'', vervolgde Big Sam zijn reactie. ,,Mijn taak is om te vragen of hij zich er prettig bij voelt."