Rooney mist waarschijnlijk ook Sunderland

,,Ik denk niet dat dit een blessure is waar je binnen een paar dagen van herstelt'', aldus manager José Mourinho. De bedoeling was juist dat Rooney na een knieblessure tegen Everton weer zou spelen, maar een pijnlijke enkel voorkwam dat.

Behalve Rooney mist Mourinho tegen Sunderland ook nog steeds verdedigers Chris Smalling en Phil Jones en middenvelder Juan Mata. Manchester United speelde gisteren met 1-1 gelijk tegen Everton en staat op de vijfde plaats. Zlatan Ibrahimovic benutte diep in blessuretijd een strafschop voor United.

Door het puntenverlies kan Arsenal vandaag, bij een zege in Londen op West Ham United, in punten op gelijke hoogte komen met Manchester United. Koeman volgt met Everton op de zevende plaats. De achterstand op United is drie punten, maar Everton speelde al twee duels meer.