Rooney voorkomt met wereldgoal in extremis verlies United

Rooney brak en passant het topscorersrecord bij United van Sir Bobby Charlton. Door een flipperkastgoal van Erik Pieters, wiens voorzet via de voet van Juan Mata én het dijbeen van David De Gea tot enige treffer van de middag werd gepromoveerd, was Stoke op 1-0 gekomen.

Erik Pieters vertolkte een hoofdrol bij de openingstreffer van de wedstrijd. Hij trof in de negentiende minuut via de voeten van Juan Mata doel. De onfortuinlijke Spanjaard van United keeg de treffer op zijn naam.

Bruno Martins Indi had ook een basisplaats bij Stoke en Ibrahim Afellay mocht invallen. Daley Blind was de linksback van United, dat vooral in de tweede helft een aantal grote kansen kreeg maar Rooney pas in blessuretijd een vrije trap op prachtige wijze zag verzilveren.