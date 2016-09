Rostock-fans provoceren met spandoek Bin Laden

Ibrahimovic neemt jonge Rashford in bescherming

0:46 Zlatan Ibrahimovic (34) lijkt bij Manchester United de ideale mentor voor Marcus Rashford, het achttienjarige talent van de Engelse club. De Zweedse vedette weet uit eigen ervaring hoe groot de druk kan oplopen voor een veelbelovende tiener in het Europese topvoetbal. ,,Hij moet alle tijd krijgen en nemen om zichzelf te ontwikkelen'', liet Ibrahimovic in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Feyenoord donderdag in de Europa League weten. De verwachting in de Engelse media is dat Rashford in De Kuip aan de aftrap zal verschijnen.