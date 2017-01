Russische hackers: Wij legden site Afrika Cup plat

Een persoon stuurde persbureau Associated Press (AP) vanmiddag een mail met daarin de opmerking dat de hackersgroep New World Hackers verantwoordelijk is voor de hack van de officiële site van de Afrika Cup. De site CAFonline.com is sinds vanmiddag onbereikbaar. Officials van de Afrikaanse voetbalbond konden niet bevestigen dat hun site was gehackt.



,,We deden dit uit protest tegen Gabon'', schreef het hackerscollectief in een mail aan AP. ,,De Afrika Cup wordt gehouden in een land waar dictator Ali Bongo onschuldige mensen vermoord.''