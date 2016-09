Ryan Babel laat contract bij Al Ain ontbinden

Babel wilde weg omdat er 'bepaalde afspraken niet zijn nagekomen'. Zijn zaakwaarnemer Winnie Haatrecht wil daarover niet in detail treden. ,,Dat kan alleen maar nadelig zijn voor Ryan", vertelt hij aan Voetbal International.



Nu zijn contract is ontbonden, kan Babel als transfervrije speler op zoek naar een nieuwe club. Haatrecht heeft nog geen idee waar de oud-international zijn loopbaan gaat vervolgen. ,,Het is allemaal vandaag gebeurd. Maar Ryan wil voetballen, dat is duidelijk."



Babel maakte in 2015 de overstap van het Turkse Kasimpasa naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dit kalenderjaar kwam hij daar al niet meer aan spelen toe. De aanvaller kwam eerder uit voor Liverpool, Hoffenheim en verspreid over twee periodes bij Ajax.