Ryan Giggs snapt vergelijking tussen Zlatan en Cantona

Giggs ziet een aantal duidelijke gelijkenissen tussen de twee. ,,Het vertrouwen van Zlatan in zijn kunnen en zijn manier van doelpunten maken komen erg overeen met die van Cantona'', aldus de Welshman. ,,Beide spelers kwamen onder grote druk binnen bij United, en net als Cantona is Zlatan daar niet onder bezweken.''



De 35-jarige Ibrahimovic kwam dit seizoen al tot 24 doelpunten in het shirt van United en volgens Giggs is zijn laatste doelpunt voorlopig nog niet in zicht. ,,Je kunt zien dat hij op en top professional is, hij is altijd fit. Om op die leeftijd nog op de toppen van je kunnen te presteren is ongelofelijk.''



Het is niet altijd gemakkelijk om op zo'n leeftijd nog iedere week de druk mee te dragen. ,,Bij de eerste slechte wedstrijd die je speelt zullen mensen zeggen dat je te oud bent, of ze zoeken een ander excuus. Daar ben je de hele tijd tegen aan het vechten.''



Manchester United speelt morgenavond om 19.00 uur de returnwedstrijd in het Europa League-tweeluik met Saint-Étienne. Zlatan maakte in de heenwedstrijd een hattrick.