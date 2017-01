Salah schiet Egypte naar kwartfinale Afrika Cup

Brugge blijft mede dankzij goal Immers aan kop

22:42 Club Brugge heeft zijn koppositie behouden in de Belgische competitie. De ploeg van coach Michel Preud'homme won in eigen huis met 2-1 van het laaggeklasseerde Waasland-Beveren. Lex Immers maakte na negen minuten zijn eerste doelpunt voor Blauw-Zwart. Hij reageerde attent in de rebound na een schot op de paal van Wesley.