'Sámen, dat betekent hier heel veel'

Hij kwam er binnen als een van de vele aankopen, in 2010, destijds als speler van AC Milan. Een topaankoop voor de club uit Gelsenkirchen, zeker, maar de band groeide pas naarmate de jaren vorderden.



,,Het seizoen waarin ik topscorer werd, 2011-2012, hielp natuurlijk heel erg mee'', aldus Huntelaar. ,,Dat was in alle opzichten een fantastisch jaar, ook voetballend gezien. We hadden Draxler, Farfán, Raúl. Allemaal slimme, supergoede voetballers, die elkaar en mij als spits feilloos aanvoelden. Als je dan ziet wat het hier losmaakt als het goed gaat: onvergetelijk.''



De jaren daarna waren wisselend, ook voor de spits zelf. De Nederlander was geregeld aanvoerder en erg populair bij de Nordkurve, maakte bijna elk seizoen zijn goals, maar Schalke kon de verwachtingen nooit meer helemaal waarmaken. Huntelaar had bovendien elk jaar een andere trainer, soms zelfs meerdere in één seizoen. Allemaal met hun eigen visie, hun eigen ideeën.



,,In Duitsland wordt Bayern negen van de tien keer kampioen'', aldus Huntelaar. ,,De rest strijdt voor de plekken daaronder, of voor een beker. Die clubs zijn ook enorm aan elkaar gewaagd, de verschillen zijn vaak klein. Het heeft met geld te maken, maar ook met structuur, met een duidelijk beleid over meerdere jaren. Dat blijkt bij Schalke lastiger.''



Het is het profiel van een typische volksclub, continu heen en weer geslingerd door emoties. Met welk gevoel neemt Huntelaar straks afscheid, na zeven roerige jaren, als zijn contract afloopt? ,,Moeilijk te zeggen, vooral omdat ik er nu nog midden in zit. Maar de club is wel zeven jaar een groot onderdeel geweest van mijn carrière, van mijn leven ook. Je stopt er elke dag zo veel in als je kunt. Dat wordt wel iets om even bij stil te staan, ja. Het zal wennen zijn hier niet meer elke dag te zijn.''