Sampaoli nieuwe bondscoach Argentinië

'Hij heeft mijn leven geruïneerd' Grens die 'hand van God' miste overleden

0:13 De Bulgaarse grensrechter Bogdan Dotsjev is op 80-jarige leeftijd overleden. Dotsjev is de geschiedenisboeken ingegaan als de assistent-scheidsrechter die niet zag dat Diego Maradona op het WK van 1986 in Mexico met 'de hand van God' scoorde tegen Engeland.