Sampdoria klopt Inter in Milaan door late strafschop

Promes bezorgt Spartak zege in blessuretijd

22:42 Quincy Promes heeft vanavond zijn waarde voor Spartak Moskou bewezen. De aanvaller van het Nederlands elftal maakte in de zesde minuut van de blessuretijd het winnende doelpunt in de thuiswedstrijd van zijn club tegen het laaggeklasseerde Orenburg: 3-2. Spartak Moskou had eerder een voorsprong van 2-0 uit handen gegeven.