Schalke gunt pechvogel Badstuber nieuwe kans op speeltijd

Infantino: Best mogelijke promotie voor het voetbal

15:50 Gianni Infantino ziet de uitbreiding van het WK naar 48 landen vanaf 2026 als een grote stap voorwaarts. ,,We zitten in de 21ste eeuw en moeten het WK dan ook aanpassen aan de 21ste eeuw'', zegt de FIFA-voorzitter. ,,Voetbal is meer dan alleen Europa en Zuid-Amerika, voetbal is globaal geworden."