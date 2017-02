Scheidsrechter Clattenburg maakt overstap naar Saoedi-Arabië

Clattenburg floot vorig jaar maar liefst drie grote finales, die van het EK, de Champions League en de FA Cup. Hij wordt door velen beschouwd als één van de beste scheidsrechters ter wereld.



Howard Webb was tot voor kort hoofd scheidsrechterszaken in Saoedi-Arabië. Hij zorgde ervoor dat Kevin Blom eerder deze maand ook al in Saoedi-Arabië kwam fluiten, maar dit was eenmalig. Webb verliet de scheidsrechtersbond om in Amerika aan de slag te gaan. Hij is daar nu verantwoordelijk voor de ontwikkeling van videotechnologieën die de scheidsrechters moeten ondersteunen.



Er was al eens sprake van dat Clattenburg de Premier League zou verlaten, hij werd toen in verband gebracht met een overstap naar China en de Verenigde Staten.



Clattenburg heeft zijn laatste wedstrijd in de Premier League inmiddels gefloten, hij vertrekt per direct.