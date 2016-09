Schmeichel na rugoperatie terug bij Leicester

Amerikaans topschutter aller tijden Donovan is terug

0:28 Twee jaar nadat hij zijn voetballoopbaan had beëindigd, keert Landon Donovan terug op de velden. De 34-jarige Amerikaan gaat weer spelen voor Los Angeles Galaxy, dat hem donderdag op de website presenteerde met de tekst 'He's back'. Donovan is met 57 doelpunten in 157 interlands de topschutter aller tijden van de nationale ploeg.