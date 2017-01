Schweinsteiger mag Europa in met Manchester United

Manchester United gaat Bastian Schweinsteiger inschrijven voor de knock-outfase van de Europa League. De Duitse middenvelder was een half jaar geleden nog overbodig verklaard door manager José Mourinho, maar stond vandaag in de bekerwedstrijd tegen Wigan Athletic (4-0) voor het eerst in ruim een jaar weer in de basis van de Engelse club. ,,De selectie is kleiner geworden, we hebben hem nodig'', verklaarde Mourinho.