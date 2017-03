Schweinsteiger verruilt United voor Amerika

Schweinsteiger laat in Amerikaanse krant weten blij te zijn met de nieuwe uitdaging. ,,Ik geloof in dit project. Tijdens mijn loopbaan heb ik altijd gezocht naar kansen bij clubs waar ik voor een positieve impuls kan zorgen.''

Schweinsteiger was bij de Engelse topclub op het tweede plan geraakt. Sinds de komst van de nieuwe trainer José Mourinho trainde hij niet meer met het eerste team mee, maar met United onder 23.

Hij kwam dit seizoen in drie wedstrijden in actie voor United, met als laatste optreden het Europa League-duel met Saint-Etienne in februari.