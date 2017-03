Seizoen Lamela voorbij door heupoperatie

Rusland voelt geen druk van mogelijke Duitse boycot van WK

13:46 Rusland maakt zich geen zorgen over een eventuele boycot door Duitsland van het WK voetbal in Rusland volgend jaar. ,,We hebben in de voorbereiding op het WK een goede samenwerking met wereldvoetbalbond FIFA'', zei de voorzitter van het organisatiecomité Vitali Moetko vandaag.