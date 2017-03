'Selectie Everton hoopt op aanblijven Koeman'

,,Ik en de andere jongens hopen dat hij blijft", zei verdediger Ashley Williams tegen BBC. ,,Hij is bezig hier een sterk team op te bouwen en de toekomst ziet er goed uit."



Koeman zelf hield zich afgelopen week op de vlakte over de vacature die na dit seizoen ontstaat in Camp Nou. ,,Elk woord van mijn kant over FC Barcelona is er één te veel, ik zeg er geen woord over", antwoordde de 53-jarige Zaandammer herhaaldelijk op vragen van Engelse journalisten.



Koeman is bezig aan zijn eerste seizoen bij Everton, na een paar succesvolle jaren bij Southampton. ,,Hij zal zijn eigen ambities hebben", aldus Williams. ,,Ik kan niet voor hem praten, maar wij als spelers willen in elk geval dolgraag dat hij blijft. De manager heeft de afgelopen maanden al goed werk verricht, we worden steeds beter. Het is zaak dat nu door te zetten, zodat we er komend seizoen echt staan."