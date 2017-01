Senegal boekt eerste zege op Afrika Cup

Algerije ontsnapt eerder op de dag aan een flinke deceptie. De topfavoriet voorkwam in de slotfase een nederlaag tegen Zimbabwe, een van de laagvliegers in Gabon. De nummer 102 van de FIFA-ranking werd door twee goals van sterspeler Riyad Mahrez op 2-2 gehouden door de nummer 39 van de wereld.



De kersverse Afrikaans voetballer van het jaar maakte acht minuten voor tijd gelijk. Mahrez was ook belangrijk in de beginfase. De speler van Leicester City zette Algerije na twaalf minuten op voorsprong. Maar Zimbabwe was bepaald niet de mindere en zag zijn aanvalslust beloond met doelpunten van Kudakwashe Mahachi en Nyasha Mushekwi (strafschop).



In de tweede helft bleef het lang 2-1 voor Zimbabwe. Algerije had veel kansen nodig, maar het was uiteindelijk sterspeler Mahrez die in de 82e minuut met links uithaalde en de 2-2 maakte.