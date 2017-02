Sevilla blijft in het spoor van Real Madrid en Barcelona

Sevilla heeft nu drie punten minder dan Real Madrid en twee punten minder dan FC Barcelona.



De ploeg van de Argentijnse trainer Jorge Sampaoli haalde uit de laatste twee duels slechts één punt en had een zege nodig op het Canarische eiland om in de titelrace te blijven. Wat de spelers van Sevilla ook probeerden, het wilde zondag maar niet lukken. Bovendien greep sluitpost Javi Varas van Las Palmas in de tweede helft een paar keer goed in.



Sampaoli had echter gouden wissels. Tien minuten voor tijd kopte invaller Vicente Iborra een lange pass goed door op een andere invaller, Joaquin Correa. Die schoot vanaf de rechterkant hard binnen. De derde invaller, Stevan Jovetic, miste vlak voor tijd nog een grote kans op de 0-2.