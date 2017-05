Sevilla en Argentijnse bond akkoord: Sampaoli nieuwe bondscoach

,,We zijn nog in afwachting van het laatste papierwerk, wat door de beide partijen op donderdag 1 juni moet worden ondertekend.'' Tevens betaalt de bond een niet nader te noemen bedrag aan Sevilla.



Sampaoli neemt de positie over van Edgardo Bauza, die wegens teleurstellende resultaten het veld moest ruimen. De nieuwe bondscoach heeft als grootste taak zijn land naar het WK van volgend jaar te brengen in Rusland. De Argentijnse ploeg staat met nog vier wedstrijden te gaan vijfde in de groep, één plek buiten directe kwalificatie.



De Argentijn is geen vreemde in het vak van bondscoach. In 2015 won hij met Chili nog de Copa América. Voor het begin van het afgelopen seizoen werd hij gepresenteerd als trainer bij Sevilla. Hij leidde zijn team naar een vierde plaats in La Liga.



Naar mate het seizoen vorderde werd steeds duidelijker dat de Argentijnse bond Sampaoli als bondscoach wilde, en dat hij hier zelf ook wel oren naar had. Na de laatste wedstrijd van het seizoen zei de oefenmeester nog dat het zijn 'droombaan' zou zijn. Claudio Tapia, de voorzitter van de bond, zei vorige maand dat Sampaoli de enige kandidaat was om Bauza op te volgen.