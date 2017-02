Sevilla kan opnieuw niet winnen en verliest toppers uit zicht

Real Madrid moet afgelasting accepteren

0:06 Real Madrid moet zich erbij neerleggen dat de competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo morgen niet doorgaat. De koploper van La Liga verzette zich volgens Spaanse media in eerste instantie tegen het besluit van de burgemeester van Vigo, die zaterdag oordeelde dat de situatie in het stadion van zijn stad niet veilig genoeg is om te voetballen. Een deel van het dak raakte los door het stormachtige weer in het noordwesten van Spanje.