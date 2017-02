Shaw stapt op bij Sutton United na eten pasteitje tegen Arsenal

Sutton United, uitkomend in de National League (vijfde niveau van Engeland), was allerminst blij met zijn actie. ,,We hebben vanochtend gevraagd aan Wayne om zijn ontslag in te dienen. Daar is hij mee akkoord gegaan," liet Sutton United-manager Paul Doswell vandaag weten aan Sky News. ,,Het was allemaal erg teleurstellend. Ik werd vanochtend wakker met een storm aan kritiek na een mooie en historische bekeravond. De club voelde zich voor schut gezet en verraden door de actie van Wayne vanaf de 82ste minuut." Shaw had het pasteitje in de rust klaar laten maken. Hij wachtte met eten tot alle wissels waren gebruikt en hij niet meer kon invallen.

De 45-jarige Shaw was op de hoogte van het feit dat een wedkantoor de weddenschap aanbood dat hij een pasteitje zou gaan eten. ,,Een paar teamgenoten zeiden tegen me, hoe zit dat met die weddenschap? Ik wist van niks, maar ik had de hele dag nog niet gegeten, dus waarom niet? Bij Sun Bets kreeg je acht keer je geld terug als ik een pasteitje zou eten. Ik dacht dat het een goede grap was als ik dat zou doen. We stonden 2-0 achter en alle wissels waren al op," verklaarde Shaw zijn actie gisteravond.



De 125 kilo zware keeper ontkent overigens dat hij of een van zijn medespelers iets fout heeft gedaan. Zij hebben namelijk geen weddenschappen geplaatst. ,,Dat mogen we immers niet. Ik denk dat een paar vrienden en een paar fans dat wel hebben gedaan.''



De regels bij de FA schrijven voor dat spelers niet mogen meewerken aan weddenschappen. Ook Sutton United is niet blij met de actie van de 125 kilo wegende doelman. ,,De roem is hem een beetje naar het hoofd gestegen, maar we brengen hem weer snel terug op aarde. Geen zorgen," zei Sutton United-trainer Paul Doswell gisteravond nog bij de BBC.