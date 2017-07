Sheringham gaat coachen in India

Sheringham was voor het laatst coach van Stevenage, dat actief is in de vierde divisie in Engeland. Als speler won Sheringham met Manchester United drie landstitels en in 1999 de Champions League. Op het Europees kampioenschap van 1996 was de aanvaller in de door Engeland met 4-1 gewonnen groepswedstrijd tegen Nederland twee keer trefzeker.