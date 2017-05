Simeone blijft bij Atlético Madrid

,,Journalisten vragen me geregeld of ik blijf. Ja, ik blijf'', zei de 47-jarige trainer tegen Spaanse media. ,,Weet je waarom ik blijf? Omdat dit een club met een toekomst is. En die toekomst, dat zijn wij.''

Simeone staat sinds 23 december 2011 langs de lijn bij Atlético Madrid. Door zijn prestaties met Atlético in de afgelopen jaren is hij gewild op de transfermarkt, maar hij blijft de club uit Madrid dus trouw. ,,Andere clubs hebben misschien meer geld of meer bekers, maar die zullen nooit dezelfde gevoelens oproepen als Atlético Madrid.''

Simeone was ook als speler in twee periodes actief voor Atlético Madrid. Als trainer van de club werd hij in het seizoen 2013/2014 kampioen van Spanje. Een jaar eerder won hij de Copa del Rey en in 2012 de Europa League. In 2014 en 2016 verloor Simeone met zijn ploeg de finale van de Champions League tegen rivaal Real Madrid.

Volledig scherm Diego Simeone. © Getty Images