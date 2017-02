Simeone beslist pas dinsdag over meespelen keeper Oblak

Atlético neemt het dinsdag in de heenwedstrijd van de achtste finale op tegen de Duitse ploeg. Pas op de wedstrijddag zelf zal coach Diego Simeone de knoop doorhakken wat betreft zijn Sloveense doelman. ,,We zullen morgen zien of Oblak fit genoeg is om te starten. We bekijken hem in de training en beslissen dan pas'', zei Simeone. De Sloveense doelman moest in december een schouderoperatie ondergaan nadat het gewricht in de wedstrijd tegen Villarreal uit de kom was geschoten. Hij werd sindsdien vervangen door Miguel Ángel Moyà en kwam dit jaar nog niet in actie.