Simeone 'verkort' contract bij Atlético Madrid

,,Het was de beste beslissing voor het team. Maar verder verandert er niks, het betekent niet dat we niet kunnen verlengen als dit contract is afgelopen", sprak Simeone vandaag op een persconferentie.



Ondanks dat de Argentijn in de belangstelling van een aantal clubs zou staan, waaronder Paris Saint-Germain, gaf hij aan gelukkig te zijn in Spanje. ,,Ik voel me hier heel gelukkig en laat me door mijn hart leiden. Dat zal denk ik nooit veranderen."