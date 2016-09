Simeone zweert trouw aan Atlético Madrid

Sagna fit voor derby van Manchester

18:57 Coach Pep Guardiola van Manchester City kan zaterdag in de stadsderby tegen Manchester United weer over Bacary Sagna beschikken. De Franse rechtsback miste de twee laatste duels van de club vanwege een hamstringblessure, maar is weer fit. Voor zijn blessure was de 33-jarige Sagna de eerste keus van Guardiola als rechtsachter.