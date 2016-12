Sneijder: Buiten voetbal alleen maar problemen gehad met Van Gaal

Sneijder en Van Gaal lagen in 2013 met elkaar in de clinch. De opvolger van Bert van Marwijk ontnam de Utrechter op weg naar het WK in Brazilië de aanvoerdersband. Dat was een mokerslag voor Sneijder. 'Te dik, niet fit', luidde de verklaring van Van Gaal na de transfer van de middenvelder van Internazionale naar Galatasaray.



,,Ik was niet fit'', bevestigt Sneijder in de interviewreeks Made in The Eredivisie van voormalig Oranje-perschef Kees Jansma. ,,Maar hoe dat toen allemaal is gegaan, daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Had het allemaal te maken met mijn fysieke toestand? Ik denk het niet. Maar misschien was het wel juiste moment om vervelend tegen elkaar te zijn. Ik zei hem: Jij hebt mij nodig in Brazilië. Toen stond-ie keihard te lachen. Maar had me achteraf wél nodig.''