Sneijder staat direct op trainingsveld Nice

Arsenal wint Community Shield na feilloze straf­schop­pen­se­rie

6 augustus FA Cup-winnaar Arsenal heeft na strafschoppen de eerste prijs van dit seizoen gewonnen. In een unieke penaltyserie -volgens het zogenoemde ABBA-systeem- was de ploeg van trainer Arsène Wenger het sterkst in de wedstrijd om de Community Shield tegen landskampioen Chelsea. Na 90 minuten spelen stond het 1-1 op Wembley.