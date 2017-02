Sneijder valt geblesseerd uit in verloren bekerduel Galatasaray

Voor Wesley Sneijder duurde de wedstrijd slechts vijf minuten. De nummer tien van Galatasaray viel al snel geblesseerd uit. Even daarvoor had Lukas Podolski de paal geraakt namens 'Gala'. Het verlies van Sneijder werd al snel gevolgd door twee tegendoelpunten, allebei van spits Pektemek. Kort voor tijd deed invaller Eren Derdiyok nog wel iets terug, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor de ploeg van Olde Riekerink, waarin Nigel de Jong de negentig minuten vol maakte.