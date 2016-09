Snelle hattrick Lukaku bezorgt Everton de zege

In de eerste helft was Everton ook al de betere partij, maar kwam het moeizaam door de stugge defensie van Sunderland. Kort na rust werd Everton al twee keer erg gevaarlijk via Gerard Deulofeu en Romelu Lukaku, maar na een uur spelen was het voor het eerst raak. Lukaku kopte raak na een mooie voorzet van middenvelder Idrissa Gana Gueye, die deze zomer werd overgenomen van Aston Villa. Het was voor Lukaku zijn eerste treffer na 1139 minuten (13 wedstrijden) in de Premier League zonder goal.



Acht minuten later kopte Lukaku wederom raak. Deze keer kwam de voorzet van Yannick Bolasie, die voor 30 miljoen euro werd overgenomen van Crystal Palace. Weer vier minuten later scoorde Lukaku zijn derde treffer van de avond, na een mooie steekpass van zijn landgenoot Kevin Mirallas.



Eerste hattrick Lukaku voor Everton



Het betekende de eerste hattrick voor Lukaku in het shirt van Everton, waar hij sinds de zomer van 2013 actief is. Het was voor de Belg zijn eerste hattrick sinds 19 mei 2013, toen hij voor West Bromwich Albion drie keer scoorde tegen Manchester United (5-5).